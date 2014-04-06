В МИД РФ сочли "саммит мира" провокацией киевского режима.

Попытки определить исход украинского конфликта без участия России обречены на провал. Такое мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 28 июня высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала инициативу киевского режима о проведении провести так называемый глобальный "саммит мира". В МИД РФ призывают ответственные страны, которые в реальности стремятся к мирному урегулированию регионального кризиса, а также высказывают елание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения, не участвовать в мероприятии из-за его провокационности.

Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России