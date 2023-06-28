"Дорогого стоит". Захарова о реакции Кулебы на попытку мятежа в России

В МИД РФ отреагировали на заявление МИД Украины.

Реакция киевского режима, а также прибалтийских режимов и польских националистов на то или иное событие может служить "лакмусовой бумажкой", которая помогает мировому сообществу оценить происходящее. В частности, сведения о том, кто и на кого работает, кто остается бенефициаром. Соответствующее мнение в эфире авторском программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это дорогого стоит. Они моментально, очень оперативно расставили все акценты. Любое наше разобщение, любая наша смута, от большой до маленькой, выгодна им не в сиюминутном плане, не для злорадства, а для совершения задуманного – стратегического поражения нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил прессе, что любые внутренние проблемы в России отвечают национальным интересам Киева. Комментируя журналистам попытку вооруженного мятежа в стране, дипломат сказал о том, что любое восстание в тылу противника отвечает интересам Украины.

Захарова раскрыла тайну знаменитого "хайли-лайкли".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik