Захарова раскрыла тайну знаменитого "хайли-лайкли"

В МИД РФ оценил принцип "хайли-лайкли" Терезы Мэй.

Американское разведывательное сообщество еще в 2015 году издало специальную директиву для местных аналитиков, регламентирующую использование терминов, характеризующих степень вероятности того или иного события. Такой информацией с журналистами радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница в эфире авторской программы заметила, что говорит о документе, который вышел в свет 2 января 2015 года. Его пункты подписал лично директор этой структуры Джеймс Клеппер. В МИД РФ считают, что речь идет об элементах грубой, накатистой и опасной психологической атаки, а не просто о пропаганде. В частности, в аналитических материалах упоминаются следующие формулировки: при 1-5% вероятности – "невероятно", 5-20% – "крайне маловероятно", 20-45% – маловероятно, 45-55% – "может вероятно, а может и невероятно", 55-80% – вероятно, 80-95% – "весьма вероятно". В этот принцип и укладывается "хайли-лайкли".

Степень проработанности этих моментов – это крайне серьезно... Процентная шкала вероятности, в которой допускаются такие вещи, как "может вероятно, а может и не вероятно" – это удар по всему. И по истинам, которые являются достоянием нашей цивилизации, и по тем договоренностям, которые в социуме есть. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что знаменитое "хайли-лайкли" Терезы Мэй представляет из вариант одного из предложенных в документе словосочетаний. Оно рекомендуется использовать по отношению к событиям, которые вероятны на 80-95%.

Захарова прокомментировала учения НАТО Air Defender.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik