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Захарова прокомментировала учения НАТО Air Defender

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В МИД рассказали о маневрах около госграницы РФ.

Захарова прокомментировала учения НАТО Air Defender. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова объяснила, что любые попытки геополитических участников создать угрозы суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий для их инициаторов.

Сам факт сценариев таких учений еще раз демонстрирует, что военная машина НАТО не имеет ничего общего с обороной, все ее усилия направлены исключительно на всестороннее сдерживание нашей страны и даже отработку вариантов нападения на Россию.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Заканчивается трагедией". Захарова о ситуации в Молдавии.

Фото и видео: МИД России

Теги: air defender, военные учения, госграница, мария захарова, мид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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