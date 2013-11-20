В МИД рассказали о маневрах около госграницы РФ.

Захарова прокомментировала учения НАТО Air Defender. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова объяснила, что любые попытки геополитических участников создать угрозы суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий для их инициаторов.

Сам факт сценариев таких учений еще раз демонстрирует, что военная машина НАТО не имеет ничего общего с обороной, все ее усилия направлены исключительно на всестороннее сдерживание нашей страны и даже отработку вариантов нападения на Россию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Заканчивается трагедией". Захарова о ситуации в Молдавии.

Фото и видео: МИД России