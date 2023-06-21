"Заканчивается трагедией". Захарова о ситуации в Молдавии

В МИД РФ оценили политическую обстановку в Молдавии.

В Молдавии при президенте Майе Санду нет и намека на демократию. Соответствующее заявление в рамках выступления в авторской программе на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что происходящие в республике процессы можно назвать цивилизованным преступлением. В частности, речь идет о попытке местных властей перекроить ситуацию в угоду политическому плану. В МИД РФ полагают, что это может закончиться трагедией.

Там есть внешнее управление через поставленных Западом людей в интересах США. Я бы даже не сказала, что в интересах коллективного Запада, потому что не думаю, что Евросоюзу выгодна дестабилизация в Молдавии, но ЕС ничего сказать не может, просто покорно и молчаливо взирает... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам эксперта, власти Молдавии "ломают об колено" народ этой страны.

"У Китая есть четкая позиция". Захарова об итогах визита Блинкена в Китай.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио