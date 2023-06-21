"У Китая есть четкая позиция". Захарова об итогах визита Блинкена в Китай

В МИД РФ оценили попытки США поставить страны в зависимость от себя.

Американские власти в течение долгого времени пытаются применить к целому ряду стран концепцию сдерживания, а также оставить под контроль реализацию их национальных интересов. При этом китайские представители не готовы играть по таким правилам Вашингтона. Соответствующее заявление в рамках выступления в авторской программе на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. По словам чиновницы, Пекин, в отличие от Брюсселя, сопротивляется попыткам Вашингтона ограничить его суверенитет. В МИД РФ добавили, что власти США пытаются применить к ряду государств ограничения, санкции и концепцию сдерживания развития, снизить темпы экономического роста, а также поставить под свой контроль их независимость и национальные интересы.

У них это вполне получается сделать со странами Евросоюза, которые не могут защитить даже собственную энергетическую сеть, цели и задачи, связанные с темпами роста и развитием... причем не от внешнего "страшного" врага, а как бы от союзника ближайшего... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что США достигли своих целей в отношении также каких-то странам Азиатско-Тихоокеанского региона, но в этот перечень не попал Китай, укоторый решил сопротивляться такой политике с о стороны Вашингтона.

Захарова назвала "глубинное" желание США в украинском конфликте.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио