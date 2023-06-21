Захарова назвала "глубинное" желание США в украинском конфликте

В МИД РФ оценили позицию США по региональному кризису.

Американские власти постоянно используют тему прав человека для вмешательства во внутренние дела других государств. При этом на фоне позиции Вашингтона по укараинскому кризису, подобные претенции являются смешными. Соответствующее мнение в ходе выступления в авторской программе на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила, что одновременно власти Вашингтона говорят о том, что не может быть никакой заморозки конфликта, мирных переговоров и дипломатии, так как только на поле боя и в сражениях может решиться кризисная ситуация. При этом эти же лица говорят публично о своей реальной, глубинной и искренней озабоченности по павам человека в мире.

Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что ненависть по национальному признаку – она не только… в отношении русского населения, но и в отношении… населения Украины.. Заявления о том, что выход из кризиса на Украине возможен не путем переговоров, а только "на поле боя", можно объяснить лишь "глубинным желанием уничтожить население Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио