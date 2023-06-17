Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова

Начавшийся в мире процесс глобальной трансформации будет идти "достаточно долго". Такого мнения придерживается официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница выступила на сессии сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России
Захарова: Путин преподал урок настоящей дипломатии, сказав, что не дает оценки коллегам.
Фото и видео: ПМЭФ-2023
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