Процесс глобальной трансформации будет идти долго, заявила Захарова

В МИД России оценили происходящие в мире процессы в сфере внешней политики.

Начавшийся в мире процесс глобальной трансформации будет идти "достаточно долго". Такого мнения придерживается официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница выступила на сессии сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Захарова: Путин преподал урок настоящей дипломатии, сказав, что не дает оценки коллегам.

Фото и видео: ПМЭФ-2023