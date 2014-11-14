В МИД РФ оценила речь президента РФ на ПМЭФ в 2023 году.

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году преподал урок настоящей дипломатии, сказав, что не дает оценок другим политическим лидерам. Соответствующее заявление в ходе выступления на "Народная дипломатия: диалог лидеров", организованной на площадке ПМЭФ, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Нам вчера президент Российской Федерации <...> сказал, что он никогда не дает личных оценок никому из мировых лидеров. Это великолепный урок нам всем. <...> Нас порой заносит в желании перейти на персоналии, разобраться, что там происходит. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Накануне глава государства Владимир Путин на пленарном заседании форума заявил о том, что никогда не дает никаких оценок своим коллегам, как бы у них ни складывались личные отношения. Он подчеркнул, что об украинском президенте Владимире Зеленском ничего никогда не говорит. При этом политик пояснил, что поддержка "неонацистского отребья" и возведение "их в ранг национальных героев" со стороны киевского режима вызывает его полное неприятие.

Захарова: скандал вокруг закупки ЕС вакцин обнажил кризис либеральной диктатуры.

Фото и видео: ПМЭФ-2023