Официальный представитель МИД РФ назвала ответственных за подрыв машины с Прилепиным

Молимся за Захара, написала политик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал, кто должен понести ответственность за взрыв машины Захара Прилепина. Трагедия произошла утром 6 мая в Нижегородской области.

В своем tg-канале политик написала, что НАТО и США связаны с покушением на писателя. Она призвала прекратить насилие.

Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Прямая ответственность США и Британии. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Политик сказала, что российская общественность переживает за судьбу публициста.

Молимся за Захара. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, писатель получил серьезные ранения. Его вертолетом доставят в больницу.

Фото: МИД РФ