Лавров прокомментировал ситуацию с украинскими детьми, находящимися на территории России

Министр иностранных дел уточнил, что данные несовершеннолетних не скрываются.

Дети из Украины, которые находятся на территории России, могут вернуться к родителям в случае соответствующего запроса от семьи. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга в пятницу, 30 июня.

Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имею полное право этих детей забрать. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Также руководитель подчеркнул, что к родственникам на данный момент доставлены десятки украинских детей.

Ранее Лавров заявил, что Запад не должен беспокоиться за национальные интересы России.

Видео: МИД России