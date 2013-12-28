Также министр иностранных дел отметил, что Россия всегда становилась сильнее после передряг.

Запад не должен волноваться за национальные интересы РФ. Такой ответ на вопрос журналиста агентства Reuters дал дал министр иностранных дел страны Сергей Лавров в ходе брифинга в пятницу, 30 июня.

За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Также министр упомянул попытку мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", отметив, что Россия всегда становилась сильнее после передряг.

Ранее мы сообщили о том, что РФ поставит зерно в беднейшие страны за свой счет при прекращении зерновой сделки.

Видео: МИД России