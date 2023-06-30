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Лавров: РФ поставит зерно в беднейшие страны за свой счет при прекращении зерновой сделки

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Глава МИД РФ рассказал о коммерческой черте выполнения украинской части соглашения по Черному морю.

Москва будет обеспечивать поставки зерна в беднейшие страны за свой счет и в надлежащем объеме в том случае, если зерновая сделка прекратится. Соответствующей информацией российский министр по иностранным делам поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве. Дипломат уточнил, что сейчас власти страны не видят никаких доводов для того, чтобы продлить черноморскую инициативу. Он напомнил, что украинская часть пакетного соглашения уже давно стала коммерческой, а не гуманитарной.

Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, зерновая сделка, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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