Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки

Глава МИД России оценил перспективы черноморской инициативы.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил о том, что не видит доводов для продления зерновой сделки. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве.

Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров: РФ знает нарушения требования к Секретариату ООН не получать указаний от кабминов.

Фото и видео: МИД России