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Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки

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Глава МИД России оценил перспективы черноморской инициативы.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил о том, что не видит доводов для продления зерновой сделки. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в ходе пресс-конференции в Москве.

Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой.

Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров: РФ знает нарушения требования к Секретариату ООН не получать указаний от кабминов.

Фото и видео: МИД России

Теги: зерновая сделка, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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