Лавров: РФ знает нарушения требования к Секретариату ООН не получать указаний от кабминов

Глава МИД РФ напомнил об Уставе ООН.

Москве известно о многочисленных примерах нарушения Секретариатом ООН статьи устава Всемирной организации, который запрещает получать им указания от какого-либо национального правительства. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Секретариат ООН в соответствии со статьей 100 устава обязан действовать беспристрастно и не имеет права получать указаний от какого-либо правительства. Мы знаем многочисленные примеры прямого нарушения этого требования. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка".

Фото и видео: МИД России