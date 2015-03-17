Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка"

Глава МИД РФ выступил на заседании Делового совета.

Россия рассчитывает на то, что встреча в верхах с представителями африканских стран на форуме "Россия - Африка" в 2023 году придаст импульс развитию двусторонних отношений Москвы и данного континента. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Делового совета при российским министерстве по иностранным делам, посвященного развитию торговли с Африкой, сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Рассчитываем, что встреча в верхах придаст мощный импульс всестороннему развитию российско-африканских отношений, и вклад в подготовку к этому мероприятию, мы полагаем, будет оценен и со стороны нашего делового совета. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что Африка для России в вопросе практического сотрудничества занимает место одного из быстрорастущих экспортных рынков для отечественных производителей товаров, а также считается перспективным направлением для российских капиталовложений. Сергей Лавров напомнил о том страны региона заинтересованы в контактах с Москвой ради достижения национальных целей, которые обозначенными ими в стратегическом документе Африканского союза под названием "Повестка 2063".

Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20.

Фото и видео: МИД России