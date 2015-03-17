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Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20

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Глава МИД РФ рассказал о будущем Африканского союза в "Группе двадцати".

В ближайшей перспективе при активной поддержке со стороны России будет решен вопрос о включении Африканского союза в состав саммита G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Делового совета при российским министерстве по иностранным делам, посвященном развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки, сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в "Группу двадцати". Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у Запада нет искреннего желания помочь мирному процессу между Баку и Ереваном.

Фото и видео: МИД России

Теги: афрканский союз, мид, саммит g20, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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