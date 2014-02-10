Лавров: у Запада нет искреннего желания помочь мирному процессу между Баку и Ереваном

Глава МИД РФ оценил стремления, которые показывают США и ЕС.

Баку и Ереван понимают, что у стран коллективного Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию между ними. Такое мнение в рамках выступления на брифинге с журналистами в Минске по итогам проведения заседания Совета министерств по иностранным делам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) высказал российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Сейчас МИД РФ видит только стремление к экспансии США и Евросоюза в тех регионах, которые далеко располагаются от государственных границ НАТО. По мнению Лаврова, в этой ситуации мало общего с тем, чтобы искренне помогать стабилизировать обстановку.

К сожалению, и в том, что делают сейчас США, и в том, что делает ЕС, мы усматриваем больше не желание помочь договориться, а желание проникнуть в регион, желание потеснить законные интересы РФ и желание утвердить себя в качестве неких сил, которые будут здесь играть чуть ли не решающую роль. Сергей Лавров, глава МИД России

Дипломат добавил, что международные партнеры и в Ереване, и в Баку должны понимать позицию России, поэтому с ними ведомство открыто и откровенно обсуждает происходящее. Сергей Лавров добавил, что Москва не выступает против того, чтобы другие игроки на глобальной арене пробовали свои силы в мирном посредничестве по урегулированию регионального конфликта в Нагорном Карабахе. Однако такая деятельность должна преследовало цель обеспечения договоренностей, которые будут отражать баланс национальных интересов армянского и азербайджанского народов и государств.

Лавров заявил, что визит Блинкена в Китай касается отношений Вашингтона и Пекина.

Фото и видео: МИД России