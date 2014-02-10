Лавров заявил, что визит Блинкена в Китай касается отношений Вашингтона и Пекина

Глава МИД России оценил визит главы Госдепа США в Пекин.

Визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Китай касается двусторонних отношений Вашингтона и Пекина, оценки которым власти в КНР неоднократно высказывали публично. Соответствующее заявление по результатам заседания Совета министров иностранных дел стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проводимого в Минске, сделал российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Насчет визита Блинкена в Китай - это вопрос, который касается американо-китайских отношений. Оценки этим отношениям наши китайские друзья высказывали неоднократно, в том числе они их подтвердили в рамках визита государственного секретаря США. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат подчеркнул коллегам, что Россия к этому мероприятию относится как к реальности, которая существует и которая отражает внешнеполитический курс Вашингтона на китайском направлении с одной стороны и принципиальную позицию Пекина. В последнем случае речь идет о том, чтобы в мире не было никаких попыток подорвать законные национальные интересы Китайской Народной Республики, в том числе в непосредственно прилегающем к Китаю Азиатско-Тихоокеанском региона.

Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции.

Фото и видео: МИД России