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Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции

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Глава МИД России рассказал о словах Владимира Путина.

Цели российской специальной военной операции будут выполнены. Об этом заявил глава российского министерства по внешней политике и иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистам и по завершению рабочего заседания Совета МИД стран-участниц Организации договора коллективной безопасности, проводимого в Минске.

В том, что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно говорил об этом президент Путин и на встрече с военкорами, и на ПМЭФ.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров сообщил, что Путин ежедневно обсуждает планы восстановления новых территорий.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сво, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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