Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции

Цели российской специальной военной операции будут выполнены. Об этом заявил глава российского министерства по внешней политике и иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистам и по завершению рабочего заседания Совета МИД стран-участниц Организации договора коллективной безопасности, проводимого в Минске.

В том, что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно говорил об этом президент Путин и на встрече с военкорами, и на ПМЭФ.

Сергей Лавров, глава МИД РФ