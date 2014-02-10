Лавров сообщил, что Путин ежедневно обсуждает планы восстановления новых территорий

Глава МИД рассказал о помощи новым регионам страны.

Российский президент Владимир Путин ежедневно в режиме реального времени обсуждает планы по восстановлению новых территорий России, а в дальнейшем эти планы будут реализованы. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами по результатам заседания Совета министров иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что не может согласиться с тезисом о том, что Москва "помогает Донецкой и Луганской народным республикам". Дипломат напомнил СМИ о том, что ДНР, ЛНР, как и Запорожская и Херсонская области являются частью страны.

И в качестве неотъемлемой территории России, в качестве территорий, чьи жители в ходе референдумов высказались за пребывание в составе нашей страны, что отражено в Конституции, они пользуются всеми правами субъектов нашего государства. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что мероприятия по восстановлению их экономики, инфраструктуры в ежедневном режиме "буквально в режиме реального времени" обсуждаются и президентом, и премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседаниях правительства.

Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине.

Фото и видео: МИД России