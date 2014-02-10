Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине

Глава МИД РФ оценил слова Йенса Столтенберга.

Если руководство НАТО заявляет о том, что они против заморозки украинского конфликта, то это значит, они на самом деле хотят воевать в регионе. Такое мнение в рамках пресс-подхода с журналистами высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что Москва готова к такому развитию событий.

Если НАТО, устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит они хотят воевать, ну, пусть воюют, мы к этому готовы. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США.

Фото и видео: МИД России