Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине

Если руководство НАТО заявляет о том, что они против заморозки украинского конфликта, то это значит, они на самом деле хотят воевать в регионе. Такое мнение в рамках пресс-подхода с журналистами высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что Москва готова к такому развитию событий.
Если НАТО, устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит они хотят воевать, ну, пусть воюют, мы к этому готовы.
Сергей Лавров, глава МИД России
Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США.
Фото и видео: МИД России
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