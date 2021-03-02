Он отметил, что удавшийся в 2014 году госпереворот на Украине пытались повторить в Белоруссии в 2022-м.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Лавров отметил, что удавшийся в 2014 году госпереворот на Украине пытались повторить в Белоруссии в 2022-м. Он считает, что Вашингтон не остановится на этом. Глава МИД отметил, что США ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в России в контексте президентских выборов, которые пройдут в 2024 году.

Ранее Лавров прокомментировал решение Германии признать Россию главной угрозой.

Фото: МИД России