Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Он считает, что надо активнее защищать интересы белорусов и россиян.

Александр Лукашенко во время последней встрече попросил президента России Владимира Путина о некоторых типах вооружений. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Александр Лукашенко

Это заявление он сделал во время беседы с российским министром обороны России Сергеем Шойгу. Лукашенко считает, что надо активнее защищать интересы белорусов и россиян "в связи с последними событиями".

Ранее Тихановская исключила военное вмешательство в Белоруссию со стороны России.