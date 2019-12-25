Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Александр Лукашенко во время последней встрече попросил президента России Владимира Путина о некоторых типах вооружений. Об этом пишет Sputnik Беларусь.
Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства.
Александр Лукашенко
Это заявление он сделал во время беседы с российским министром обороны России Сергеем Шойгу. Лукашенко считает, что надо активнее защищать интересы белорусов и россиян "в связи с последними событиями".
Ранее Тихановская исключила военное вмешательство в Белоруссию со стороны России.
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