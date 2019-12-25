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Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Сегодня, 16:35
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matveyvn

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

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Он считает, что надо активнее защищать интересы белорусов и россиян.

Александр Лукашенко во время последней встрече попросил президента России Владимира Путина о некоторых типах вооружений. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства.

Александр Лукашенко

Это заявление он сделал во время беседы с российским министром обороны России Сергеем Шойгу. Лукашенко считает, что надо активнее защищать интересы белорусов и россиян "в связи с последними событиями".

Ранее Тихановская исключила военное вмешательство в Белоруссию со стороны России.

Теги: армия, лукашенко, оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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