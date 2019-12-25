Оппозиционерка подчеркнула, что оппозиция не ожидает, не желает и не надеется, что так произойдет.

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская исключила военное вмешательство в Белоруссию со стороны России. Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua.

Экс-кандидат в президенты республики уверена, что "на ошибках учатся". Она добавила, что "таких действий со стороны России не будет". Тихановская назвала дружественными и замечательными отношения белорусов и россиян. Жители России не поймут такого решения своего правительства как ввод войск или оказание военной помощи Лукашенко. Тихановская убеждена, что демонстрации носят мирный характер.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв силовиков для помощи Белоруссии. Он готов задействовать правоохранителей в случае необходимости. Путин уточнил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ и не начнут разбой.

Ранее мы сообщили, что королева Великобритании останется в "колониальном прошлом".