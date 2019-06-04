Королева Великобритании останется в "колониальном прошлом"

С 2021 года остров официально станет республикой.

Королева Великобритании Елизавета II останется в "колониальном прошлом". Она перестанет быть главой Барбадоса. Об этом заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон на открытии осенней сессии местного парламента.

Новостной портал Barbados Today вел трансляцию выступления Мэйсон. Она заявила, что "пришло время полностью оставить позади колониальное прошлое". По мнению жителей Барбадоса, им нужен собственный глава государства.

Барбадос сделает следующий логистический шаг к полному суверенитету и станет республикой уже к 55-й годовщине нашей независимости. - Сандра Мэйсон, генерал-губернатор Барбадоса

Парламентарии займутся рассмотрением законопроектов о частичной декриминализации употребления марихуаны и легализации однополых союзов. На сегодняшний день Барбадос является независимым государством в составе Содружества, возглавляемого Великобританией.

Ранее мы сообщили, что Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального.