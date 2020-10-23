Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, как и Москва. Его слова передаёт агентство Anadolu.
По его словам, Россия не озвучивала возражений по этому поводу. Он подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ не смогла добиться каких-либо результатов в данном вопросе.
Ранее мы писали, что Турция подтвердила готовность направить своих военных на помощь Азербайджану. Об этом рассказал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала CNN Turk.
Видео: YT / AK Parti
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все