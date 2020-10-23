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Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе

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Россия не озвучивала возражений по этому поводу.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, как и Москва. Его слова передаёт агентство Anadolu.

По его словам, Россия не озвучивала возражений по этому поводу. Он подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ не смогла добиться каких-либо результатов в данном вопросе.

Ранее мы писали, что Турция подтвердила готовность направить своих военных на помощь Азербайджану. Об этом рассказал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала CNN Turk.

Видео: YT / AK Parti

Теги: нагорный карабах, турция, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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