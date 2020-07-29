В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы

Хулуси Акар напомнил, что Анкара продолжает оставаться партнером США по программе F-35.

В Турции сообщили о производстве компонентов истребителя F-35 после отмены программы. Об этом заявил министр обороны страны. Трансляция выступления министра в рамках онлайн-конференции НКО Turkish Heritage Organization в Вашингтоне велась в социальных сетях. По словам Хулуси Акара, Анкара продолжает изготавливать детали для самолетов пятого поколения F-35 даже после того, как Америка отказалась поставлять боевую авиацию на территорию Турции.

Турция, несмотря на то, что нашу страну несправедливо исключили из программы по производству F-35, продолжала производить критически важные компоненты этих самолетов Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Чиновник напомнил, что Дональд Трамп согласился с тем, что Анкара продолжает оставаться партнером программы. Ранее Пентагон сообщил, что Вашингтон выкупил истребители, которые должны были направиться в Анкару. Из отправку остановили из-за закупки Турцией российских систем ЗРК.

Президент Украины обсудил с Минобороны Турции торговое сотрудничество.

Видео: YT / Al Jazeera English