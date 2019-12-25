Ранее Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о создании турецко-российского центра в Нагорном Карабахе. Он будет мониторить ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в непризнанной республике. Соответствующий документ страны подписали 11 ноября.

Мы будем принимать участие с Россией в совместной миротворческой миссии в Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе, которое заключили Армения, Азербайджан и РФ. Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России.

Фото: pixabay.com