Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о создании турецко-российского центра в Нагорном Карабахе. Он будет мониторить ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в непризнанной республике. Соответствующий документ страны подписали 11 ноября.
Мы будем принимать участие с Россией в совместной миротворческой миссии в Карабахе.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе, которое заключили Армения, Азербайджан и РФ. Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России.
Фото: pixabay.com
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