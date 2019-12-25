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Эрдоган сообщил о создании турецко-российского центра в Нагорном Карабахе
Сегодня, 11:38
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matveyvn

Эрдоган сообщил о создании турецко-российского центра в Нагорном Карабахе

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Ранее Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о создании турецко-российского центра в Нагорном Карабахе. Он будет мониторить ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в непризнанной республике. Соответствующий документ страны подписали 11 ноября.

Мы будем принимать участие с Россией в совместной миротворческой миссии в Карабахе.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе, которое заключили Армения, Азербайджан и РФ. Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России.

Фото: pixabay.com

 

Теги: миротворцы, нагорный карабах, турция, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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