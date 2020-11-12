Сергей Лавров прокомментировал переход пяти районов Карабаха к Баку

Чиновник заметил, что добиться такого результата можно было бескровным путем.

Сергей Лавров прокомментировал переход пяти районов Нагорного Карабаха к Азербайджану. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил иностранным и российским журналистам в рамках пресс-конференции.

Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован давным-давно на основе тех принципов, которые разработали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, о которых не раз говорил, между прочим, президент Азербайджана Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник подчеркнул, что если бы стороны смогли договориться дипломатическим путем раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, но мирно. Аналогичного результата можно было бы ждать и еще для двух районов. Однако процесс проходил бы бескровно и в сочетании с "окончательным политическим урегулированием".

Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Карабаху.

Видео: МИД России