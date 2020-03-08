В Берлине отметили начало суда по делу о крушении MH17

МИД Германии выпустил специальное заявление к началу судебного разбирательства в Гааге.

Представители МИД Германии поприветствовали начало судебного процесса, который стартует в международном суде Гааги 9 марта. Будет слушаться дело о крушении малайзийского рейса MH-17, рухнувшего на востоке Украины в 2014 году.

Немецкое дипломатическое ведомство призвало все страны конструктивно участвовать в дальнейшем расследовании. Процесс является важным шагом в по прояснению деталей преступления, отметили в МИД.

В судебном деле четыре фигуранта – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Накануне им предъявили обвинение в прокуратуре Нидерландов.

Пассажирский лайнер "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в 2014 году в Донецкой области Украины. Погибли все пассажиры и экипаж самолета, 298 человек. Малазийское воздушное средство находилось на территории Украины, когда было сбиторакетой. Трагедия произошла в июле 2014 года. Большую часть составляли граждане Нидерландов. По версии ответственных лиц, удар был нанесен российской стороной.

Правоохранительные органы расследуют авиакатастрофу совместно со следственной группой JIT.

Видео: Sky News / YouTube