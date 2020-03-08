В России сверхбогачей становится все больше

Эксперты полагают, что в 2024 году сверхбогачей будет на 23% больше.

Число ультрахайнетов, людей чьи активы стоят дороже 30 миллионов долларов, вырастет к 2024 году на 23%, считают эксперты. Об этом сообщают "РИА Недвижимость".

Известно, что эти 24% составят около 11 тысяч человек. Это исследование провела компания Knight Frank. Согласно предоставленным данным, за предыдущие пять лет число выросло на 29%. Таким образом, к 2024 году сверхбогачей будет 650 тысяч человек.

Прирост ожидается в Индии, Вьетнаме и Китае. Эксперты оценивают этот прирост от 58% до 73%, в зависимости от страны. Лидером по числу ультрахайнетов остается США (240 тысяч), затем Китай и Германия (по 61 и 23 тысячи человек). Россия располагается на девятом месте в рейтинге — всего 9 тысяч миллионеров.

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