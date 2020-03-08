Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы в Италию с 11 по 31 марта, сообщил "Интерфакс".
Сейчас в Италии зафиксирована вспышка коронавируса, в связи с чем итальянское правительство обеспокоено ситуацией и запретила въез/выезд из страны.
Компания предложит перелет рейсами "Аэрофлота", либо вернет деньги за билет.
Также перелетами занимаются компании "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Utair и Alitalia. Однако никто, кроме "Победы", не отменил рейсы.
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