В Кремле назвали неуместными призывы к РФ взять на себя ответственность за крушение MH17

Дмитрий Песков напомнил, что трагедия произошла на украинской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают неуместными и недопустимыми призывы признать ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" MH17. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Подобные призывы абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Группа следователей утверждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне, а выстрел также был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не ополченцами Донбасса.

Ранее в Соединенных Штатах легкомоторный самолет рухнул на жилые дома.

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