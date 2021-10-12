  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
60
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США самолет рухнул на жилые дома

0 0

Два человека погибли, еще двое госпитализированы.

В Соединенных Штатах легкомоторный самолет рухнул на жилые дома. Об этом информирует телевизионный канал CNN.

Инцидент произошел в Калифорнии, в городе Санти. При падении воздушное судно задело несколько автомобилей, пожарный гидрант, а затем врезалось в дома. В результате происшествия два здания сгорели дотла. 

По данным СМИ, погибли два человека, еще двое были отправлены в медицинское учреждение. 

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП. Число людей, находившихся на борту самолета, уточняется.

Ранее пострадавший при крушении самолета в Татарстане заявил, что выжил благодаря пилотам.

Видео: Twitter/singhpuru2202, IntelPointAlert

Теги: калифорния, крушение самолета, сша
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии