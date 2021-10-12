В США самолет рухнул на жилые дома

Два человека погибли, еще двое госпитализированы.

В Соединенных Штатах легкомоторный самолет рухнул на жилые дома. Об этом информирует телевизионный канал CNN.

Инцидент произошел в Калифорнии, в городе Санти. При падении воздушное судно задело несколько автомобилей, пожарный гидрант, а затем врезалось в дома. В результате происшествия два здания сгорели дотла.

По данным СМИ, погибли два человека, еще двое были отправлены в медицинское учреждение.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП. Число людей, находившихся на борту самолета, уточняется.

Ранее пострадавший при крушении самолета в Татарстане заявил, что выжил благодаря пилотам.

Видео: Twitter/singhpuru2202, IntelPointAlert