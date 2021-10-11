Пострадавший при крушении самолета в Татарстане заявил, что выжил благодаря пилотам

По его мнению, пилотам не хватило нескольких метров, чтобы приземлиться нормально.

Пострадавший при крушении самолета L-410 в Татарстане парашютист Денис Яковлев заявил, что выжил благодаря пилотам. Об этом он сказал в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Я помню всё - от взлёта до удара. Единственное, что могу сказать, что если бы не пилоты, то мы там же — на общей группе похорон - лежали бы. Пилоты сделали вообще всё, максимум выжали. Денис Яковлев, выживший парашютист

Он добавил, что проблемы начались сразу после взлета. Экипаж услышал хлопок, после чего всем присутствующим на борту сказали сгруппироваться. После этого пилоты приступили к снижению. Яковлев отметил, что экипаж шел на посадку уверенно, борт не заваливался. По мнению выжившего, самолету не хватило нескольких метров, чтобы приземлиться нормально.

Напомним, самолет L-410 потерпел крушение утром 10 октября. В результате жесткой посадки воздушного судна в Мензелинском районе на востоке Татарстана погибли 16 человек, шесть человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на борту находились 22 человека, включая двух членов экипажа. Причиной крушения самолета является отказ одного из двигателей.

Ранее в Сети появилось последнее видео парашютистов перед авиакатастрофой в Татарстане.

Видео: Telegram/SHOT