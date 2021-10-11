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Опубликовано последнее видео парашютистов перед авиакатастрофой в Татарстане

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На видео они поочередно называют личные данные и номер упражнения.

В интернете обнародовали последнее видео с парашютистами, которое было снято перед крушением самолета L-410 в Татарстане. Ролик опубликован на Youtube-канале портала "Chelny-biz.ru".

Отмечается, что парашютисты перед полетом прошли инструктаж и на камеру подтвердили свою готовность к прыжку. На видео они поочередно называют личные данные и номер упражнения.

Напомним, самолет L-410 потерпел крушение утром 10 октября. В результате жесткой посадки воздушного судна в Мензелинском районе на востоке Татарстана погибли 16 человек, шесть человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на борту находились 22 человека, включая двух членов экипажа. Причиной крушения самолета является отказ одного из двигателей.

Ранее в Омске сняли с рейса пьяного москвича в банном халате.

Видео: Youtube/Челны-биз

Теги: инструктаж, крушение самолета, мензелинск, татарстан
Категории: Новости России, Лента новостей,

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