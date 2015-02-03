Глава Татарстана назвал причину крушения самолета под Мензелинском

У воздушного судна отказал один из двигателей, после чего пилоты запросили вынужденную посадку.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что причиной крушения самолета L-410 под городом Мензелинск стал отказ одного из двигателей. Об этом он сказал во время помещения места происшествия.

Минниханов отметил, на высоте 70 метров пилоты доложили диспетчеру о неполадке и запросили вынужденную посадку.

Полет, как мы видим, длился недолго, они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. Рустам Минниханов, глава РТ

Он уточнил, воздушное судно задело крылом стоявший на земле грузовой автомобиль, после чего оно перевернулось.

Напомним, самолет потерпел крушение утром 10 октября. В результате жесткой посадки воздушного судна в Мензелинском районе на востоке Татарстана погибли 16 человек, шесть человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на борту находились 22 человека, включая двух членов экипажа.

Ранее при крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека.

Видео: Telegrma/SHOT