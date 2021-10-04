При крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека

Известно, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

В Подмосковье потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел вечером 3 октября в окрестностях населенного пункта Детский городок ЗИЛ. Известно, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. На борту присутствовали три человека. Все они погибли.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Возбуждено уголовное дело.

Ранее при крушении самолета в Италии погибли восемь человек. Воздушное судно упало на здание, которое находится на ремонте. В самолете находились восемь человек: пилот, штурман, пятеро взрослых и один несовершеннолетний. В результате крушения никто не выжил.

Видео: Следственный комитет России