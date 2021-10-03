При крушении самолета в Италии погибли восемь человек

На борту находились пилот, штурман, и шесть пассажиров, включая ребенка.

В итальянском городе Сан-Донато-Миланезе потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились восемь человек. Об этом сообщает телевизионный канал RaiNews24, ссылаясь на региональное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Воздушное судно упало на здание, которое находится на ремонте. В самолете находились восемь человек: пилот, штурман, пятеро взрослых и один несовершеннолетний. В результате крушения никто не выжил.

По информации очевидцев, у самолета в воздухе загорелся один из двигателей, а затем воздушное судно спикировало вниз.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента, а также осуществляется опознание тел погибших.

Ранее в Индии самолет застрял под пешеходным мостом.

Видео: Youtube/mickmilon batcho