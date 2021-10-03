В Индии самолет застрял под пешеходным мостом

Нос и половина корпуса смогли протиснуться, однако хвостовая часть застряла.

В Индии самолет застрял под надземным пешеходным переходом. Об этом информирует местная газета The Times of India.

Инцидент произошел на шоссе Дели-Гургаон в районе международного аэропорта Дели. По данным источника СМИ, который работает в воздушной гавани, этот самолет ранее был продан частному лицу, так как устарел и сломался, вследствие чего был списан. Новый владелец осуществил попытку транспортировать свою покупку, однако неправильно рассчитал ее габариты.

Таким образом, воздушное судно заблокировало часть трассы. Его нос и половина корпуса смогли протиснуться под надземным переходом, а хвостовая часть застряла.

Ранее в Новосибирске под мостом застряла артиллерийская установка.

Видео: Twitter/boardinginfo