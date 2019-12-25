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В Новосибирске под мостом застряла артиллерийская установка
Сегодня, 12:28
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В Новосибирске под мостом застряла артиллерийская установка

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Транспортировщику пришлось спустить колеса для возможности дальнейшего следования.

В Новосибирске под мостом застряла самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка". Об этом информирует телеканал "360".

Инцидент произошел 2 августа. Установку перевозил армейский большегруз. Из-за недостаточной высоты техника не смогла осуществить проезд под мостом. Из-за сложившейся ситуации на дороге образовалась пробка.

Военнослужащим пришлось спустить колеса транспортировщика, чтобы пушка не повредила конструкции моста. После прохождения проблемного участка давление в шинах докачали до нормы и военная техника продолжила свой путь.

Ранее на Сахалине танк упал на проезжую часть. 

Фото: ВК / Сообщество Академгородка

Теги: 2с7м малка, артиллерийская установка, застрял под мостом, новосибирск
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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