В Новосибирске под мостом застряла артиллерийская установка

Транспортировщику пришлось спустить колеса для возможности дальнейшего следования.

В Новосибирске под мостом застряла самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка". Об этом информирует телеканал "360".

Инцидент произошел 2 августа. Установку перевозил армейский большегруз. Из-за недостаточной высоты техника не смогла осуществить проезд под мостом. Из-за сложившейся ситуации на дороге образовалась пробка.

Военнослужащим пришлось спустить колеса транспортировщика, чтобы пушка не повредила конструкции моста. После прохождения проблемного участка давление в шинах докачали до нормы и военная техника продолжила свой путь.

Ранее на Сахалине танк упал на проезжую часть.

Фото: ВК / Сообщество Академгородка