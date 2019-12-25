В Новосибирске под мостом застряла артиллерийская установка

В Новосибирске под мостом застряла самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка". Об этом информирует телеканал "360".
Инцидент произошел 2 августа. Установку перевозил армейский большегруз. Из-за недостаточной высоты техника не смогла осуществить проезд под мостом. Из-за сложившейся ситуации на дороге образовалась пробка.
Военнослужащим пришлось спустить колеса транспортировщика, чтобы пушка не повредила конструкции моста. После прохождения проблемного участка давление в шинах докачали до нормы и военная техника продолжила свой путь.
Ранее на Сахалине танк упал на проезжую часть.
Фото: ВК / Сообщество Академгородка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все