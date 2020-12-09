На Сахалине танк упал на проезжую часть

Возможно, он был плохо закреплен на трале.

В Южно-Сахалинске танк упал с трала на проезжую часть. Об этом информирует сетевое издание "Сахалин.Инфо".

Согласно данным СМИ, инцидент произошел 12 июля на въезде в город. Возможной причиной происшествия является то, что танк был плохо закреплен.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также известно, что другие транспортные средства повреждены не были

Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее в Новосибирской области музейный танк вспорол прицеп фуры. Инцидент произошел во время его транспортировки. Башня танка задела прицеп фуры и прорезала насквозь ее боковую обшивку.

Видео: Youtube/News24 Russia