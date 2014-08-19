В Новосибирской области музейный танк вспорол прицеп фуры

Пострадавших в результате ДТП нет.

5 апреля на Ордынском шоссе под Новосибирском во время транспортировки танка повернулась башня со стволом. Она задела прицеп фуры и прорезала насквозь ее боковую обшивку. Об этом сообщает "РИА Новости".

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, военнослужащие на трале перевозили музейный танк, который при транспортировке задел прицеп стоявшего на обочине грузовика.

В пресс-службе ЦВО также сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Командование Новосибирского гарнизона и полиция проводят проверку.

Ранее два человека погибли в результате столкновения большегрузов на трассе "Байкал".

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"