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В Красном Селе чучело Масленицы расстреляли из танка

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Чучело загорелось мгновенно. За сожжением наблюдали посетители развлекательного милитари-парка.

Вчера, 14 марта, прошли народные гулянья в честь окончания Масленицы. В развлекательном лагере "Стальной десант" под Красным Селом чучело пожогли весьма необычным способом ― в него выстрелили из танка.

Советский танк Т-34-85 метким выстрелом поджег чучело Масленицы и проложил путь весне!

говорится в сообщении. 

Под постом пользователи оставили восторженные комментарии об организации праздника. 

Для посетителей провели масленичные конкурсы в стиле милитари, угостили блинами и покатали на танке. 

Празднование Масленицы не прошло без инцидентов. В Кингисеппе чучело взорвалось, а на Елагином острове в Петербурге пепел попал на куртку женщине. 

Видео и фото: vk.com/staldesant

Теги: масленица, танк, чучело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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