В Красном Селе чучело Масленицы расстреляли из танка

Чучело загорелось мгновенно. За сожжением наблюдали посетители развлекательного милитари-парка.

Вчера, 14 марта, прошли народные гулянья в честь окончания Масленицы. В развлекательном лагере "Стальной десант" под Красным Селом чучело пожогли весьма необычным способом ― в него выстрелили из танка.

Советский танк Т-34-85 метким выстрелом поджег чучело Масленицы и проложил путь весне! говорится в сообщении.

Под постом пользователи оставили восторженные комментарии об организации праздника.

Для посетителей провели масленичные конкурсы в стиле милитари, угостили блинами и покатали на танке.

Празднование Масленицы не прошло без инцидентов. В Кингисеппе чучело взорвалось, а на Елагином острове в Петербурге пепел попал на куртку женщине.

Видео и фото: vk.com/staldesant