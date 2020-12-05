В Красном Селе чучело Масленицы расстреляли из танка

Вчера, 14 марта, прошли народные гулянья в честь окончания Масленицы. В развлекательном лагере "Стальной десант" под Красным Селом чучело пожогли весьма необычным способом ― в него выстрелили из танка.
Советский танк Т-34-85 метким выстрелом поджег чучело Масленицы и проложил путь весне!
говорится в сообщении.
Под постом пользователи оставили восторженные комментарии об организации праздника.
Для посетителей провели масленичные конкурсы в стиле милитари, угостили блинами и покатали на танке.
Празднование Масленицы не прошло без инцидентов. В Кингисеппе чучело взорвалось, а на Елагином острове в Петербурге пепел попал на куртку женщине.
Видео и фото: vk.com/staldesant
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