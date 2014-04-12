В ЦПКиО им. Кирова прокомментировали слова о "сыплющемся пепле" на людей во время сожжения чучела Масленицы

Одна из зрительниц сожжения чучела пожаловалось на обгоревший капюшон.

В пресс-службе ЦПКиО им. Кирова прокомментировали Piter.TV инцидент с прожженной курткой на праздновании Масленицы 14-го марта. Накануне петербурженка опубликовала пост в "ВКонтакте", в котором сообщила о том, что во время сожжения чучела на зрителей летел "горящий пепел".

Сегодня в процессе сжигания чучела Масленицы на Масляном лугу в ЦПКиО на Елагином острове в 19-00 на толпу людей, находящихся со стороны катка посыпался горящий пепел. написала женщина.

Нам подтвердили, что такой случай действительно был. Сразу же после того, как на куртку женщины попал пепел, она обратилась в канцелярию ЦПКиО. В качестве извинения петербурженке подарили клубную карту. Несмотря на то, что чучело было огорожено, пепел разлетелся из-за сильного ветра. Близко к огню посетителей парка не подпускали. На данный момент больше никто с жалобами на обгоревшие вещи не обращался.

Большое семимитровое чучело подолжгли в 19:00. Для тех, кто хотел стать свидетелем обычая, но не дождался вечера, организовали сожжение маленьких чучел. Оно проходило каждый час.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, vk.com/snyatosverhy