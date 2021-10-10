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МЧС завершило спасательные работы на месте падения самолета в Татарстане

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В результате ЧП погибли 16 человек.

Сотрудники МЧС завершили спасательные работы на месте падения самолета L-410 в Татарстане. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В результате жесткой посадки воздушного судна в Мензелинском районе на востоке республики погибли 16 человек, шесть человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на борту находились 22 человека, включая двух членов экипажа.

На месте трагедии работают более 50 человек, также задействованы 17 единиц специальной техники.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вылетел к месту падения легкомоторного самолёта в Мензелинском муниципальном районе для оперативного принятия решений непосредственно на месте трагедии.

из сообщения пресс-службы главы РТ

Военный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Точные причины крушения самолета пока не называются. По предварительным данным, ЧП могло произойти в результате перегрузки воздушного судна.

Ранее в Большом театре актера насмерть придавила декорация во время спектакля "Садко".

Видео: МЧС России

Теги: l-410, крушение самолета, мчс россии, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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