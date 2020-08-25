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В Большом театре актера насмерть придавила декорация во время спектакля "Садко"
Сегодня, 20:41
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Большом театре актера насмерть придавила декорация во время спектакля "Садко"

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Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!".

В субботу, 9 октября, на сцене в Большом театре во время оперы "Садко" погиб актер Евгений Кулеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным ТАСС, на мужчину упала декорация и насмерть придавила его. Как сообщили зрители спектакля в социальных сетях, в самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Позже был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля, уточняет "Москва 24".

Ранее в Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда.

Фото: pexels

Теги: большой театр, евгений кулеш, смерть на сцене
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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mevidor
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