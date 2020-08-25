В Большом театре актера насмерть придавила декорация во время спектакля "Садко"

Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!".

В субботу, 9 октября, на сцене в Большом театре во время оперы "Садко" погиб актер Евгений Кулеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным ТАСС, на мужчину упала декорация и насмерть придавила его. Как сообщили зрители спектакля в социальных сетях, в самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Позже был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля, уточняет "Москва 24".

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Фото: pexels