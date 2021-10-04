В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

Машина, в которой находился художник и его охрана, столкнулся с грузовиком.

В Швеции в результате дорожно-транспортного происшествия погиб художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. Об этом информирует телевизионный канал CVT.

Авария произошла на магистрали Е4. Автомобиль, а котором находились Вилкс и два сопровождавших его полицейских, столкнулся с грузовиком, вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств. В результате ДТП погиб сам художник и его охранники. Водитель грузовика был госпитализирован в медицинское учреждение.

На данный момент причина аварии неизвестна.

Напомним, в 2007 году в газете Nerikes Allehanda напечатали карикатуру на пророка Мухаммеда за авторством Вилкса. Это вызвало возмущение со стороны мусульман. После этого художник находился под защитой правоохранителей Швеции.

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Видео: Youtube/pppressab