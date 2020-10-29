В Петербурге от коронавируса умер актер из сериала "Тайны следствия"

Руслану Дуличу было 40 лет.

В Петербурге в возрасте 40 лет ушел из жизни актер Руслан Дулич. О смерти артиста сообщила его подруга Ирина Блат на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сегодня ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек – Руслан Дулич. Написала женщина 26 сентября

Ирина добавила, что Руслан умер от коронавируса.

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Руслан Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве. Начал сниматься в сериалах с 2013 года. В частности, он сыграл в таких проектах, как "Тайны следствия", "Невский. Тень архитектора", "Казнить нельзя помиловать" и др.

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Фото: ВКонтакте / Ирина Блат