В Петербурге от коронавируса умер актер из сериала "Тайны следствия"

В Петербурге в возрасте 40 лет ушел из жизни актер Руслан Дулич. О смерти артиста сообщила его подруга Ирина Блат на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Сегодня ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек – Руслан Дулич.
Написала женщина 26 сентября
Ирина добавила, что Руслан умер от коронавируса.
Он не верил в вакцину, не верил в COVID-19. Забирает "корона" молодых.
Отметила она
Руслан Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве. Начал сниматься в сериалах с 2013 года. В частности, он сыграл в таких проектах, как "Тайны следствия", "Невский. Тень архитектора", "Казнить нельзя помиловать" и др.
Ранее мы писали, что в США от коронавируса скончалась жена Прохора Шаляпина.
Фото: ВКонтакте / Ирина Блат
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